Специалисты Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили через границу в Крым из Украины 59 единиц посадочного материала, 17 горшечных растений и 15 срезов цветов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РК, - передает Керчь.ФМ
В управлении добавили, что всего за минувшую неделю специалисты Россельхознадзора пресекли 36 попыток ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 189 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
Всего с начала года через границу в Крым из Украины не пропустили 13,8 тонн кг, 18,7 тыс штук, 508 пакетов и 5,8 кубометра подкарантинной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров. Всю продукцию вернули в Украину.