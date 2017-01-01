Специалисты Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили через границу в Крым из Украины 59 единиц посадочного материала, 17 горшечных растений и 15 срезов цветов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РК, - передает Керчь.ФМ

«В ручной клади и багаже пассажиров обнаружили 62 кг овощей, 9 кг картофеля, 64 кг фруктов, 31 кг орехов и сухофруктов, 11 кг фасоли. Кроме того, в сумках и чемоданах граждан находилось 59 единиц посадочного материала, 17 горшечных растений, 15 срезов цветов, а также 12 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В управлении добавили, что всего за минувшую неделю специалисты Россельхознадзора пресекли 36 попыток ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 189 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Всего с начала года через границу в Крым из Украины не пропустили 13,8 тонн кг, 18,7 тыс штук, 508 пакетов и 5,8 кубометра подкарантинной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров. Всю продукцию вернули в Украину.