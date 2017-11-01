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Ждем Вас в магазине «Музей денег» на ул.Ленина 10,за отличными и недорогими подарками от 100 рублей. Именная монета с лазерной гравировкой - новинка этого сезона.

Также предлагаем Вашему вниманию:

- монеты номиналом 2рубля из серии города- герои Керчь и Севастополь, номиналом 10 рублей г.Олонец, Ульяновская область;

-Все для нумизматов (всевозможные лупы с подсветкой и без, холдеры, капсулы, весы и мн. другое);

- Монеты стран мира – от 20 руб, монеты США, Украины, Украина серебро, царские монеты и банкноты ;

- альбомы для монет Украины, России, США, Польши, Евро и др. серии «КОЛЛЕКЦИОНЕР» ;

- альбомы-планшеты и элитные подарочные альбомы-книги для юбилейных монет России;

- альбомы для значков, наград, пивных пробок;

- всевозможные файлы и листы для монет, банкнот, значков, наград, календарей;

- альбомы под иностранные монеты ;

-альбомы с монетами Городов Воинской Славы;

- альбомы с юбилейными монетами 5 рублей 2014 года 70-летию Победы;

- альбомы с юбилейными монетами 5 рублей Столицы государств 2016 года;

- памятные альбомы Сочи-олимпиада с различными монетами и памятной банкнотой

- памятные альбомы-планшеты и альбомы-книги с монетами 200 лет Бородино ;

- ретро подарки для коллекционеров: статуэтки СССР, утюги, самовары и др. памятные и сувенирные монеты России различных серий и коллекций;

- современные тарелки с декором царской эпохи ручной работы; эпохи СССР и нашего времени.

Ждем Вас по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 10. "Музей денег".

Мы работаем с 10 до 17 часов ежедневно, суббота с 10 до 16 часов (выходной - воскресенье).