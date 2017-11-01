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В нашем детском центре прошли осенние праздники!

Мальчишки и девчонки: малыши и постарше от души веселились, пели, играли и участвовали в конкурсах!

Дорогие наши, желаем вам и вашим родным и близким, такого же разноцветного задора, улыбок и успехов во всех начинаниях! Пусть будет много солнца, даже осеннего!

Приглашаем малышей, дошколят развивать свои способности и не скрывать таланты в наших творческих и интеллектуальных группах:

« Чудо в детской ладошке » (1,5-2 года; 2 – 3 года, 3 – 4 года)

На занятиях мы чередуем умственную, физическую и творческую активность. Учим детей общаться друг с другом, развиваем речь.

«Всезнайка» (4 – 5 лет)

«Всезнайка +» (5 – 6 – 7 лет)

Программа «Будущий первоклассник» включает игры и упражнения, связанные с развитием речи, познанием окружающего мира, обучением счету, чтению и грамоте, подготовкой руки к письму + English. Наши занятия позволяют овладеть всеми необходимыми знаниями и навыками для поступления в 1 класс!

Курс «Азбука» - новинка!

Для тех, кто хочет научиться только читать! (с 4-5 лет)

Курс «Обучение чтению за 15 уроков» - новинка! (от 5 до 7 лет)

Занятия для детей, которые знают все или почти все буквы, но не умеют читать.

Вы удивитесь, как быстро ваш ребенок достигнет результата! Занятия проходят по программе автора методик интенсивного обучения.

Музыкальное развитие (от 1,5 до 5 лет)

На таких занятиях педагог развивает музыкальные способности: учит воспринимать звуки на слух, происходит знакомство с различными музыкальными инструментам, развитие речедвигательных навыков, знакомство с нотами и музыкальными жанрами.

ИЗО – студия и Hand made ( c 4-5 до 7-8 лет)

Рисование и другая изобразительная деятельность помогают развить образное мышление и пространственные представления, творческое воображение, фантазию, зрительную память, изобразительные навыки.

Школа актерского мастерства (с 5 до 8 лет)

Театральные занятия научат ребенка взаимодействовать друг с другом, эффективному общению в коллективе, раскроют творческий потенциал, воображение, память, культуру и технику речи. Работа над спектаклем позволит родителям и близким побывать на наших представлениях!

Шахматы (с 5 лет до …)

Занятия шахматами развивают: логическое мышление, математические способности, умение разрабатывать стратегию, целеустремленность, способность принимать решения. И, конечно же, шахматы воспитывают характер и стремление побеждать!

Группы неполного дня – новинка! (2-3 года)

В нашем мини – садике дети учатся дружить, играть вместе, развивают творческие, музыкальные, интеллектуальные способности!

Услуги логопеда и психолога

Занятия для Ваших детей проходят в комфортных условиях: кабинеты оснащены современным оборудованием, канцелярскими принадлежностями, лучшими и качественными методическими пособиями, которые соответствуют ФГОС ДО, учебным наглядным материалом.

Будем рады видеть Вас и Вашего ребёнка у нас в центре развития личности «Импульс»! Вместе мы совершим удивительные открытия и обязательно добьемся успеха!

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https://vk.com/impuls_kids

Запись на занятия по тел.: +7(978) 76 44 303

ЦРЛ «Импульс»

Ул. Пролетарская 15, Мирошника 26