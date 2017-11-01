На правах рекламы

Название: Диагностический медицинский центр ООО «Магнитно-Резонансная Томография Керчь»

Руководитель: Сибогатов Альверт Васильевич

Дата создания: февраль 2016 г.

О компании: ДМЦ «МРТ Керчь» - это комплексное обследование организма человека, включающее высокотехнологичную современную диагностику на магнитно-резонансном томографе, приема врачей, лабораторию, процедурный кабинет, позволяющее установить верный диагноз, назначить и провести эффективное лечение пациенту.

Магнитно-резонансная томография в ДМЦ «МРТ Керчь» - это

высокоточное, безопасное (без облучения) обследование головного мозга и его сосудов, позвоночника, внутренних органов, мягких тканей, суставов на высокопольном томографе фирмы Siemens; расшифровка снимков от опытных врачей-рентгенологов сети диагностических медицинских центров по Республике Крым и г. Севастополю, при необходимости, собирающихся в консилиум. качественные снимки высокого разрешения (томограммы) внутреннего состояния человека в 3-х проекциях в разрезе от 1-5 мм, важно при выявлении патологий различного характера; помощь лечащему врачу в постановке верного диагноза без хирургического вмешательства.

Прием высококвалифицированных врачей - невролога, терапевта, онколога, гастроэнтеролога, травматолога-ортопеда, нейрохирурга, хирурга, уролога, кардиолога, забор анализов и выполнение назначений лечащего врача в процедурном кабинете осуществляется в ДМЦ «МРТ Керчь» БЕЗ выходных с 8.00 до 20.00.

С января 2018 года открывается кабинет Компьютерной томографии (КТ) - обследование, направленное на оценку состояния костных структур человека.

Приходите в диагностический медицинский центр «МРТ Керчь». Профилактическая, современная и точная диагностика, способствует эффективному лечению и улучшает качество жизни!

Контакты:

Адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 22 (СРЗ)

Телефон: +7-978-924-27-24; +7-978-924-27-25

Сайт: http://mrt-kerch.com

Проголосовать за ДМЦ «МРТ Керчь» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3996