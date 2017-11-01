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Наша задача - предоставить максимальный выбор при минимальных ценах. Вы можете экономить уже сегодня.

Пятая Передача предлагает вам любые запасные части на ВСЕ марки и модели автомобилей.



В случае отсутствия запчасти на территории РФ мы можем найти ее для Вас у иностранных поставщиков.



Заказ можно оформить в нашем офисе, который находится по адресу: ул. Генерала Петрова, 29-б, бизнес-центр Андреевский, оф. 30 (2-х эт. здание возле газовой заправки) или позвонив по телефону + 7 (978) 131-22-71.

Также заказ можно оформить самостоятельно на сайте: www.керчь.пятаяпередача.рф.- в этом случае вы получаете скидку - "Цена2".



Если вы представляете автосервис, СТО или занимаетесь ремонтом автомобилей, при постоянной работе с нами мы предоставим вам "Цену 3".



Работая под заказ, мы не зависим от закупок, и всегда можем предложить и наиболее оптимальную цену и большой ассортимент от популярных производителей.



Мы принимаем платежи разными способами, что не требует обязательной наличной оплаты в офисе. Это значительно ускоряет покупку запчастей.

И доставка у нас совершенно бесплатная, независимо от суммы покупки.

Мы, автомобилисты, все разные, но есть одно, что нас объединяет!

Пятая Передача

Интернет-магазин: www.керчь.пятаяпередача.рф

Звоните нам: +7 978 131-22-71

Следите за нашими новостями: vk.com/avtozapchastikerch

Пишите: [email protected]

Наш офис: ул. Генерала Петрова, 29Б, Бизнес-центр "Андреевский" оф. 30