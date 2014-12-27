Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи оштрафовал местные учреждения здравоохранения на 207 млн рублей. Об этом Крыминформу рассказал начальник терфонда Андрей Карпеев, - передает Керчь.ФМ.
«За январь-сентябрь общее количество проведенных экспертиз (качества оказания медпомощи) составило 176,5 тыс, – сообщил он. – Общая сумма штрафных санкций, примененных к медицинским организациям, по итогам девяти месяцев составила 207 млн рублей».
По его словам, доля страховых случаев, которые были оформлены медучреждениями с дефектами, превысила аналогичные показатели прошлого года (за девять месяцев) на 6%.
«По результатам контроля доля страховых случаев, содержащих дефекты, нарушения, составила 44%», – сообщил Карпеев.
Начальник терфонда ОМС пояснил, что медучреждения иногда не предоставляют первичную документацию без уважительной причины, неправильно ее оформляют или по ней не всегда возможно оценить динамику состояния застрахованных.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.