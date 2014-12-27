Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи оштрафовал местные учреждения здравоохранения на 207 млн рублей. Об этом Крыминформу рассказал начальник терфонда Андрей Карпеев, - передает Керчь.ФМ.

«За январь-сентябрь общее количество проведенных экспертиз (качества оказания медпомощи) составило 176,5 тыс, – сообщил он. – Общая сумма штрафных санкций, примененных к медицинским организациям, по итогам девяти месяцев составила 207 млн рублей».

По его словам, доля страховых случаев, которые были оформлены медучреждениями с дефектами, превысила аналогичные показатели прошлого года (за девять месяцев) на 6%.

«По результатам контроля доля страховых случаев, содержащих дефекты, нарушения, составила 44%», – сообщил Карпеев.

Начальник терфонда ОМС пояснил, что медучреждения иногда не предоставляют первичную документацию без уважительной причины, неправильно ее оформляют или по ней не всегда возможно оценить динамику состояния застрахованных.