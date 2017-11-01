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Зима – идеальное время для пилинга – эффективной косметологической процедуры. Проводить пилинг зимой рекомендуют потому, что в это время года мало солнечного ультрафиолета, способного навредить коже после процедуры, вызвав усиление пигментации в обработанных участках. Поэтому самое время узнать о пилинге подробнее.

Что такое шестислойный пилинг и для чего он нужен?

Шестислойный пилинг – процедура, которая удаляет утолщенный роговой слой кожи, устраняет кератиновые пробки из протоков сальных желез, борется с гиперпигментацией и фактически улучшает функционирование кожи. Препараты, используемые во время процедуры, воссоздают более здоровую среду для нормальной пролиферации клеток посредством отшелушивания и удаления продуктов жизнедеятельности кожи.

АНА-пилинг практически не имеет ограничений по типу кожи. Однако, решает массу проблем: акне, постакне, возрастной синдром, пигментация, потеря упругости, нездоровый цвет лица, неровности кожи. Он гидролизирует (растворяет) омертвевшие поверхностные клетки кожи, при этом очищая и делая гладкой морщинистую, грубую и покрытую пятнами кожу, а также кожу, поврежденную воздействием прямых солнечных лучей и другими факторами окружающей среды.

Пилинг фруктовыми кислотами применяется при:

солнечных ожогах и стареющей коже;

поверхностных и глубоких морщинах;

комедонах;

расширенных порах;

утолщенной, грубой коже;

постакне рубцы;

неровной поверхности кожи;

застойной коже;

пигментированной коже.

Мечтаете о гладкой и бархатистой коже? Ведь идеальная кожа не всегда подарок природы, но часто – результат работы косметолога. Врач-косметолог медицинского центра «Салюс» может предложить вам пройти процедуру пилинга и улучшить состояние вашей кожи.

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