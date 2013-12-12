Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс провел в зале заседаний городского совета совещание, посвященное освоению бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

На встречу были приглашены главные распорядители бюджетных средств городской администрации. Начальник финансового управления Галина Плужникова для наглядности представила постатейный отчет по освоению бюджетных средств на текущий день.

«Главный посыл, который прозвучал в выступлении гостя из Симферополя, — это непродолжительное время, оставшееся до завершения финансового года. В связи с этим, конечно, необходимо пристальное внимание уделять этому вопросу», - отметили в пресс-службе.

Сегодня планка освоения находится на уровне 69,7% от плана на 2017-й год, - заключили в горсовете.