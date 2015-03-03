Доходы крымского бюджета на 1 ноября текущего года превысили 50,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Крыма со ссылкой на главу ведомства Ирину Кивико, - передает Керчь.ФМ.

«Доходы крымской казны превысили отметку в 50 млрд рублей. При этом доходы республиканского бюджета составили 80%, или почти 40,6 млрд рублей», — уточнила главный финансист.

Она также отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 17,2 млрд руб, в том числе на 15,3 млрд руб — по республиканскому бюджету.

«Рост налоговых доходов связан, прежде всего, с увеличением на 12,5 млрд рублей поступлений налога на прибыль организаций и более чем на 2 млрд налога на доходы физических лиц», — прокомментировала Ирина Кивико.