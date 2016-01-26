В Керчи посвящение в студенты КГМТУ прошло в обновленном актовом зале. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

«Посвящение в студенты КГМТУ — это всегда особенный праздник для Керчи. Нынешней осенью он проходит в реконструированном актовом зале. В результате капремонта обитель культуры КГМТУ и порт постоянной приписки студенческого клуба полностью преобразился. Заменены окна, двери, электропроводка, потолок, светильники. Сцена застелена новым деревом. Обновлены кресла в зрительном зале, пошита новая одежда сцены. Право перерезать красную символическую ленточку предоставили депутату Керченского городского совета, ректору ВУЗа, Евгению Масюткину», - отметили в горсовете.

Глава муниципального образования г. Керчь вручил городскую награду бессменному руководителю студенческого клуба Светлане Горбуновой.

На представлении под названием «First party» свои таланты продемонстрировали первокурсники. Каждая группа подготовила творческий номер, рассказав о себе и своем месте в КГМТУ. Не обошлось и без любимцев публики — команды КВН «На абордаж».

Фото: пресс-служба