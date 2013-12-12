В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали письмо с просьбой к городским властям сделать хоть что-то на дороге в районе «Телецентра».

«Дорогие власти! Просим вас, прям таки умоляем, обратите внимание на дорогу на «Телецентре». Мы понимаем, что вы там не живёте, а если и ездите в эту сторону, то либо на внедорожниках, либо на рабочих машинах и ни чините ходовую за свой счет. А вот некоторые семьи на бюджетных легковушках постоянно проезжают этот участок, который больше года просто в отвратительном состоянии. Не говорю уже о том, что за это время можно было и подрядчика найти и деньги выделить. Но, допустим, это нельзя сделать, так найдите средства хоть на ямочный ремонт. Ведь кроме финансовых трудностей для владельцев авто, есть еще и большая опасность, когда проезжаешь «Телецентр» в сторону Аршинцево. Ведь дорога там еще более менее, и вот самые умные не хотят ехать по ямкам, а прут по встречке, и их совершенно не волнует есть ли там машины или нет. Если уже совсем наш город не может ремонтировать дороги, то хоть замажьте их грязью или чем там обычно, чтобы хотяб на пару дней водители отсрочили очередной ремонт ходовой», - заключили читатели.