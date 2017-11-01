Пропал енот Саймон 15 октября 2017 года в районе Фабрики-кухни.

Все кто видел, или если где-то заметили его, пожалуйста сообщите нам. Обратите внимание на чердаки, сараи и подвалы, может именно в вашем подвале притаился этот зверек. Не забывайте о деревьях, ведь енот очень уверенно передвигается и по ним. Еноты ночные животные, и шанс заметить его ночью или вечером гараздо выше. Не пытайтесь поймать сами, может укусить. Для тех, кто поможет в обнаружении, я гарантирую хорошее вознаграждение. Звоните в любое время суток. Помогите крохе вернуться домой.