Водитель просит керчан напомнить своим родителям, как переходить дорогу
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В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. На нем видно, как бабушка с двумя детьми, недалеко от пешеходного перехода, перебегает дорогу.
«Родители своих детей, объясните своим бабушкам, как переходить проезжую часть дороги, чтобы избежать аварий на дороге», - написали керчане.
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