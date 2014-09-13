Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у мужчины травматический пистолет, который тот пытался ввезти на полуостров. Об этом РИА Крым сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

В ходе опроса киевлянин заявил, что ничего запрещенного не везет. По данным силовиков, мужчина спрятал 9-мм пистолет, снаряженный семью патронами, в одном из технологических ящиков салона автомобиля «Nissan».

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет при себе документов на сам пистолет и разрешения на ношение такого вида оружия. Сейчас оружие изъяли на экспертизу, по результатам которой примут решение о привлечении мужчины к ответственности.