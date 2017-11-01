На Керченской трассе 12 ноября вечером, на 26 км трассы «Симферополь-Феодосия» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей «Peugeot Boxer», «Volkswagen Touareg» и «Chevrolet Niva».

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия выехали сотрудники Белогорского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. техники.

По прибытии спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Peugeot Boxer» зацепил автомобиль «Chevrolet Niva», после чего совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Touareg», вследствие чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Спасатели транспортировали пострадавших: водителя «Peugeot Boxer», 1987 г.р., жителя г. Белогорск и пассажира «Peugeot Boxer», 1997 г.р., жительницу - с. Новожиловка, а также водителя «Volkswagen Touareg» 1966 г.р., - жительницу г. Кемерово, к машине скорой медицинской помощи. К сожалению, еще два человека получили травмы несовместимые с жизнью.