Сотрудники Госпогранслужбы Украины изъяли у соотечественника, ехавшего в Республику Крым, травматический револьвер, заряженный резиновыми пулями. Об этом сообщает ведомство, - передает Керчь.ФМ.

По данным Госпогранслужбы, водитель на автомобиле «Toyota» направлялся в поселок Малореченское через пункт пропуска «Каланчак». В ходе осмотра служебная собака указала на место под сидением автомобиля, где пограничники обнаружили револьвер марки «Корнет-С», предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, и четыре патрона.

О произошедшем проинформировали сотрудников Нацполиции и отправили сообщение о выявлении признаков нарушения по части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием».