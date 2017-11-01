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Внимание! Выездной прием кардиолога ЮОМЦ ФМБА в Керчи!

На базе Центра современных медицинских технологий "АКВА МЕД МАРИН" состоится выездной прием интервенционного кардиолога Центра кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиореабилитации Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России (ЮОМЦ ФМБА) - ПЛЕСКАЧЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, начиная с 20 ноября 2017 года. Проводится предварительный подбор пациентов с ишемической болезнью сердца с показаниями для выполнения диагностической коронарографии и коронарного стентирования. А также: пациентов, которым выполнялась коронарография и имеются показания для стентирования;

пациентов, которым врачом по м/ж было рекомендовано выполнение коронарографии;

пациентов, перенесших инфаркт Миокарда;

пациентов со стенокардией;

пациентов с признаками ишемии Миокарда при Холтер-ЭКГ и тредмил-тесте;

пациентов с неустановленным диагнозом и болями в области сердца;

пациентов с безболевой ИБС и сахарным диабетом;

пациентов с документированным типичным трепетанием предсердий (не фибрилляция предсердий), WPW-синдромом, АВ-узловой тахикардией. Запись осуществляется по телефону: +7 (978) 112 41 95 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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