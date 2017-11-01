На базе Центра современных медицинских технологий "АКВА МЕД МАРИН" состоится выездной прием интервенционного кардиолога Центра кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиореабилитации Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России (ЮОМЦ ФМБА) - ПЛЕСКАЧЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, начиная с 20 ноября 2017 года.
Проводится предварительный подбор пациентов с ишемической болезнью сердца с показаниями для выполнения диагностической коронарографии и коронарного стентирования.
А также:
- пациентов, которым выполнялась коронарография и имеются показания для стентирования;
- пациентов, которым врачом по м/ж было рекомендовано выполнение коронарографии;
- пациентов, перенесших инфаркт Миокарда;
- пациентов со стенокардией;
- пациентов с признаками ишемии Миокарда при Холтер-ЭКГ и тредмил-тесте;
- пациентов с неустановленным диагнозом и болями в области сердца;
- пациентов с безболевой ИБС и сахарным диабетом;
- пациентов с документированным типичным трепетанием предсердий (не фибрилляция предсердий), WPW-синдромом, АВ-узловой тахикардией.
Запись осуществляется по телефону:
+7 (978) 112 41 95
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.