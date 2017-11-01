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У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную, классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ, мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

Что стало самым главным условием нашего роста? Доверие потребителей! Потому что мебель это такой продукт, который чаще всего покупается по рекомендации.

Мы искренне гордимся тем, что к нам люди смело приводят своих друзей и знакомых.

Мы сотрудничаем с ведущими производителями мебели России, Белоруссии и Китая, всего среди наших поставщиков насчитывается 30 компаний. В нашем ассортименте сегодня более 2000 тысяч наименований различной мебели: мягкой, плетеной, из металла и дерева, в классическом и новаторском дизайне.

Доставка , сборка, гарантия качества!

Мебельный салон «ПАЛЛАДА»

г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор ,тел.+7 36561 28279 ,+79788171621, +79891676852

Мебельный салон «ПАЛЛАДА» Ваш неповторимый стиль!