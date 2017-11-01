ООО «Юнит-сервис» предлагает:
Внедрение и обслуживание 1С
Фирма франчайзи «Юнит-сервис» оказывает услуги по продаже, внедрению и обслуживанию программных продуктов фирмы 1С по ведению учета для:
- юридических и физических лиц
- розничной и оптовой торговли
- универсальных и отраслевых корпоративных решений
- учреждений разной направленности и сфер деятельности (бюджетные, медицинские и т.д.)
- агентских и прочих услуг.
У нас работает линия консультаций, на которой Вы всегда можете рассчитывать на получение квалифицированной и всесторонней поддержки.
СБИС – отчетность через интернет
Наша организация подключает к программному продукту СБИС.
СБИС это:
- Возможность сдавать отчетность во все государственные органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росcтат);
- Самые актуальные бланки отчетности и справки по их заполнению;
- Электронная подпись, используемая в СБИС, придает юридическую значимость всем электронным документам в системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность;
- Заключать договоры и обмениваться подписанными первичными документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с контрагентами.
Сдача нулевой отчетности за 500р. в ГОД!
Электронные подписи
ООО «Юнит-Сервис» и Удостоверяющий центр «Тензор» выдает юридическим и физическим лицам электронную подпись для:
• участия в электронных торгах;
• регистрации на портале ЕГАИС Алкоголь;
• регистрации на порталах nalog.ru, gosuslugi.ru, Росреестр, Росфинмониторг и др..
Онлайн-кассы и ОФД
Наша организация оказывает услуги по подключению Онлайн-касс и ОФД:
- сервис оператора фискальных данных;
- онлайн-регистрация кассовой техники;
- продажа кассовых аппаратов и фискальных накопителей.
WEB разработка
Специалисты нашей компании помогут вам профессионально решить любые задачи по web разработке. Мы предлагаем создание сайтов-визиток, интернет-магазинов, web-ресурсов сети Интернет любой сложности, web сервисов с возможностью интеграции с продуктами фирмы 1С.
В спектр наших услуг входит:
- разработка сайтов от простой визитки для фирмы на базе популярных CMS до уникального web-приложения со сложной персонализированной бизнес-логикой, разработанного специально для Вас;
- техническое сопровождение Ваших сайтов;
- предоставление доменных имен и хостинга.
По всем вопросам обращаться:
ООО «Юнит-Сервис», http://unit-service.com
г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 9 (стадион им.50-летия Октября, восточная трибуна),
тел. (36561) 40595
1С: +7978 002 90 18, +7978 734 97 85
СБИС, ОФД, Электронные подписи: +7978 776 98 11, +7978 066 25 14
WEB: +7978 858 87 67