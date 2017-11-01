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ООО «Юнит-сервис» предлагает :

Внедрение и обслуживание 1С

Фирма франчайзи «Юнит-сервис» оказывает услуги по продаже, внедрению и обслуживанию программных продуктов фирмы 1С по ведению учета для:

юридических и физических лиц

розничной и оптовой торговли

универсальных и отраслевых корпоративных решений

учреждений разной направленности и сфер деятельности (бюджетные, медицинские и т.д.)

агентских и прочих услуг.

У нас работает линия консультаций, на которой Вы всегда можете рассчитывать на получение квалифицированной и всесторонней поддержки.

СБИС – отчетность через интернет

Наша организация подключает к программному продукту СБИС.

СБИС это:

Возможность сдавать отчетность во все государственные органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росcтат);

Самые актуальные бланки отчетности и справки по их заполнению;

Электронная подпись, используемая в СБИС, придает юридическую значимость всем электронным документам в системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность;

Заключать договоры и обмениваться подписанными первичными документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с контрагентами.

Сдача нулевой отчетности за 500р. в ГОД!

Электронные подписи

ООО «Юнит-Сервис» и Удостоверяющий центр «Тензор» выдает юридическим и физическим лицам электронную подпись для:

• участия в электронных торгах;

• регистрации на портале ЕГАИС Алкоголь;

• регистрации на порталах nalog.ru, gosuslugi.ru, Росреестр, Росфинмониторг и др..

Онлайн-кассы и ОФД

Наша организация оказывает услуги по подключению Онлайн-касс и ОФД:

сервис оператора фискальных данных;

онлайн-регистрация кассовой техники;

продажа кассовых аппаратов и фискальных накопителей.

WEB разработка

Специалисты нашей компании помогут вам профессионально решить любые задачи по web разработке. Мы предлагаем создание сайтов-визиток, интернет-магазинов, web-ресурсов сети Интернет любой сложности, web сервисов с возможностью интеграции с продуктами фирмы 1С.

В спектр наших услуг входит:

разработка сайтов от простой визитки для фирмы на базе популярных CMS до уникального web-приложения со сложной персонализированной бизнес-логикой, разработанного специально для Вас;

техническое сопровождение Ваших сайтов;

предоставление доменных имен и хостинга.

По всем вопросам обращаться:

ООО «Юнит-Сервис», http://unit-service.com

г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 9 (стадион им.50-летия Октября, восточная трибуна),

тел. (36561) 40595

1С: +7978 002 90 18, +7978 734 97 85

СБИС, ОФД, Электронные подписи: +7978 776 98 11, +7978 066 25 14

WEB: +7978 858 87 67