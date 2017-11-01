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Английский термин «team building» (в дословном переводе — «построение команды» или «командообразование») вошел в лексикон российского бизнеса как «тимбилдинг», что означает «активный корпоративный отдых».

Тимбилдинг — это корпоративные праздники, основанные на командных играх и приключениях, психологических (игровых) тренингах, обучающих коллектив совместной активной деятельности для достижения общей цели.

ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ,

успешно реализуемые Агентством путешествий «РЕЛАКС»

«КРЫМСКИЙ СОМЕЛЬЕ»

Энотуризм (от греч. οἶνος — вино и туризм - разновидность туризма, целью которого является знакомство с винными традициями определенного региона) набирает в Крыму все большие обороты!

Мы рады предложить Вам как традиционные экскурсии на крымские заводы по производству вин с дегустацией, так и абсолютно новые креативные направления винного туризма, такие как «ВИННЫЙ КВЕСТ».

Что такое «ВИННЫЙ КВЕСТ»? На территории винных заводов размещаются контрольные точки, каждая точка соответствует определенному заданию. Тема квестов, зачастую, история виноделия и виноградарства Крыма. Победители получают подарки, а после прохождения квеста проводится дегустация!

ТИМБИЛДИНГ НА ДЖИППАХ

по местам съемок Советского кинофильма «Кавказская пленница» (у подножья г.Демерджи)

Участникам, передвигаясь на джиппах с водителями, предстоит найти 9 локаций, где размещались съемочные площадки, на которых были сняты ключевые эпизоды кинофильма. На каждой локации спрятан тайник, найдя который Вы получаете направление/координаты следующей и так до финиша.

Для поисков герои оставили подсказки в виде логических задач, ориентирования на местности и вопросов, связанных с фильмом. По ходу прохождения маршрута Вы будете узнавать новые интересные закулисные факты и истории съемок фильма «Кавказская пленница».

ТИМБИЛДИНГ В СРЕДНЕВЕКОВОМ СТИЛЕ

Место проведения: кинопарк «Викинг» - первый в России и крупнейший в Европе культурно-исторический центр. Оживший борг (город) эпохи викингов VIII-XI веков создали в Крыму рядом с долиной Красных пещер Кизил-Коба.

Мы предлагаем Вам не просто окунуться в атмосферу средневековья благодаря оригинальным декорациям со съемок известного художественного кинофильма «Викинг», вышедшего в прокат в конце 2016 года, но и почувствовать себя настоящими Викингами, жившими далеком прошлом, где все зависело от умной головы и умелых рук!

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ ДЛЯ СВОЕГО КОЛЛЕКТИВА?

!!! ТИМБИЛДИНГ – ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ НЕОБЫЧНОГО И НЕСКУЧНОГО НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА !!!

ЗВОНИТЕ мне: +7-978-014-41-05 - Ирина.

ПИШИТЕ мне Вконтакте https://vk.com/crimea.relax и Одноклассниках https://ok.ru/profile/567999396210 .

ЗАХОДИТЕ на чашечку кофе в мой ОФИС на ул. ЛЕНИНА, справа от ТЦ МЕГАЦЕНТР.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ, ПОПУЛЯРНЫЕ КРУГЛЫЙ ГОД! (для коллективов от 7 человек)

+ НОВИНКА! СПА-выходные с коллективом – почувствуй атмосферу «РЕЛАКС».

ВЫХОДНЫЕ В АДЫГЕЕ

Выходные в Адыгее – это:

- Джипинг на плато Лаго-Наки - высота более 2000 м!

- Купание в термальном источнике +37°.

- Феерия водопадов - горное ущелье Руфабго.

- Рафтинг (сплав по горной реке).

- Дегустация адыгейского сыра, пряной медовухи и ну оооооочень вкусного Майкопского пива.

- Хаджохская теснина.

- Первый снег и первые покатушки на санках.

- Азишская пещера

Длительность : 2 дня

Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек. Большой компанией ехать веселее и, главное, выгоднее!

Возможен как наличный, так и безналичный расчёт!

ЗВОНИТЕ мне: +7-978-014-41-05 - Ирина.

ПИШИТЕ мне Вконтакте https://vk.com/crimea.relax и Одноклассниках https://ok.ru/profile/567999396210 .

ЗАХОДИТЕ на чашечку кофе в мой ОФИС на ул. ЛЕНИНА, справа от ТЦ МЕГАЦЕНТР.

Экскурсия для людей с хорошим вкусом!

АБРАУ ДЮСО + «СТАРЫЙ ПАРК» в п.Кабардинка

«Старый парк» - первый (и единственный) на черноморском побережье тематический архитектурный парк. Здесь, на площади более гектара, нашли свое воплощение основные эпохи мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, эпохи средневековья и ренессанса, восточная и православная культура, культура народов Кавказа.

Абрау-Дюрсо – это уникальное и необычайно красивое место на юге России. Великолепие и живописность озера Абрау начали привлекать путешественников еще в XIX веке. Но настоящую славу этому месту принесло игристое вино!

Длительность : 1 день. Программу однодневных туров всегда можно скомбинировать в интересный 2-дневный тур!

Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек. Большой компанией ехать веселее и, главное, выгоднее!

Возможен как наличный, так и безналичный расчёт!

ЗВОНИТЕ мне: +7-978-014-41-05 - Ирина.

ПИШИТЕ мне Вконтакте https://vk.com/crimea.relax и Одноклассниках https://ok.ru/profile/567999396210 .

ЗАХОДИТЕ на чашечку кофе в мой ОФИС на ул. ЛЕНИНА, справа от ТЦ МЕГАЦЕНТР.

ЗАГАДОЧНЫЙ БАХЧИСАРАЙ

Джипп-тур в пещерный город Качи-Кальон, посещение Бисерного храма и Свято-Успенского пещерного монастыря. Колоритный обед в аутентичном кафе с настоящей крымско-татарской кухней!

Длительность : 1 день. Программу однодневных туров всегда можно скомбинировать в интересный 2-дневный тур!

Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек. Большой компанией ехать веселее и, главное, выгоднее!

Возможен как наличный, так и безналичный расчёт!

ЗВОНИТЕ мне: +7-978-014-41-05 - Ирина.

ПИШИТЕ мне Вконтакте https://vk.com/crimea.relax и Одноклассниках https://ok.ru/profile/567999396210 .

ЗАХОДИТЕ на чашечку кофе в мой ОФИС на ул. ЛЕНИНА, справа от ТЦ МЕГАЦЕНТР.

НОВИНКА! СПА-выходные!

Как же приятно в пасмурную погоду сбежать подальше от серости и стресса куда-нибудь на Южный Берег Крыма, и пообщаться с коллегами в приятой атмосфере релакса в роскошном СПА-центре, где Вам будут доступны:

- Посещение банного комплекса, включающего:

Сенную баню, Корейскую баню, Японскую баню, Марроканскую баню, Турецкий хаммам, Римскую баню, Финскую сауну и Русскую баню.

- Пользование круглогодичным крытым бассейном с подогревом.

- Посещение соляной пещеры, насыщенной аэроионами;

- Посещение тренажерного зала.

И, между прочим, все это за вполне доступные деньги! Может позволить себе каждый.

Длительность : 1, 2 дня. Рекомендуем ехать в тур на 2 дня, в 1 из которых мы организуем для Вас культурно-познавательную программу, а 2-й день полностью посвятить релаксу в СПА.

Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек. Большой компанией ехать веселее и, главное, выгоднее!

Возможен как наличный, так и безналичный расчёт!

ЗВОНИТЕ мне: +7-978-014-41-05 - Ирина.

ПИШИТЕ мне Вконтакте https://vk.com/crimea.relax и Одноклассниках https://ok.ru/profile/567999396210 .

ЗАХОДИТЕ на чашечку кофе в мой ОФИС на ул. ЛЕНИНА, справа от ТЦ МЕГАЦЕНТР.

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БУДЕМ РАДЫ ИНДИВИДУАЛЬНО РАЗРАБОТАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ИДЕАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

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Доверьте свой отдых нам. Мы любим свое дело! Мы изучили местные достопримечательности, много раз прошли по экскурсионным маршрутам, пожили в отелях, поели в столовых, кафе и ресторанах, посетили музеи, поднялись в горы и спустились в пещеры - и теперь мы точно можем порекомендовать Вам самые интересные и увлекательные экскурсионные программы!

АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ «РЕЛАКС» -

УЧАСТНИК КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ БРЕНД 2017»