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Мы устанавливаем одно-, многоуровневые и парящие потолки, предлагаем современные перфорированные потолки.

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В этом видео Вы узнаете, как без нарушений, пыли и грязи сделать перепланировку в квартире.

Благодаря профессиональному инструменту и грамотному подходу можно выполнять все работы безпылевым и безударным методом,

сохранив хорошие взаимоотношения с соседями и свое помещение в чистоте.



Перепланировка квартир в Керчи. Проекты и юридическое сопровождение

Проект — неотъемлемая часть крупных ремонтов, которые проводит ремонтно-строительная компания «Керчьремонт».

Любые перепланировки помещений, расширение дверных и оконных проемов сопровождаются проектной документацией.

Только такой подход даёт уверенность в безопасности предстоящих работ.

Игнорирование этого этапа может привести к обвалам помещений и другим нарушениям целостности несущих конструкций здания.

При перепланировках помещений обязательно используются подпорки,

которые забирают на себя часть нагрузки до полного возведения всех укрепляющих конструкций.

Это исключает риск обвалов и различного рода повреждений.

Демонтажные работы проводятся со строгим соблюдением технологий,

без использования оборудования, которое вызывает повышенные вибрации на стенах.

Для большей прочности новые проёмы обязательно укрепляются металлом согласно проектным расчетам.

Сварочные и демонтажные работы производят специалисты высокой квалификации.

Ремонт квартир и домов в Керчи от компании «КЕРЧЬРЕМОНТ»

При заказе ремонта квартиры или дома дарим скидку 10% на строительные материалы, окна, двери, балконы, натяжные потолки, климатическую технику, доставку, услуги грузчиков и дизайнера.

Выезд на замер, консультации инженера и дизайнера, составление сметы – БЕСПЛАТНО. +7 978 715 70 60, + 7 978 888 67 73

Заходите на наш сайт, чтобы ознакомиться с дополнительными предложениями, ценами, фото и видеоотчетами о проделанных работах – http://kerchremont.com

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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» готовит дизайн-проекты и ремонтирует квартиры, дома и офисы в Керчи с 2004 года.

Мы четко соблюдаем сроки и технологию, помогаем с выбором и покупкой материалов, следуем утвержденной смете.

Выполняем все виды ремонта: косметический, подразумевающий обновление декоративного покрытия поверхностей квартиры,

капитальный — затрагивающий основные слои поверхностей,

а также включающий в себя замену коммуникаций и элитный, предполагающий наличие дизайн-проекта и, при необходимости, перепланировку помещения.

Выполняем отделку и ремонт коттеджей и частных домов, квартир, офисов, ресторанов, баров и кафе, гостиниц и отелей,

лодочных гаражей и медицинских учреждений. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чтобы получить ориентировочное представление о стоимости работ по ремонту квартиры или дома,

вы можете воспользоваться информацией, размещенной ниже:

Прокладку инженерных коммуникаций осуществляют профессионалы самого высокого уровня,

имеющие соответствующие допуски.





Ознакомится с видеоотчетом о проделанных электромонтажных работах в Керчи

в коттедже площадью 250 м2 можно в данном видеоролике:

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

В нашей компании все без исключения объекты находятся под постоянным наблюдением инженера и

технического руководителя: проверяется соблюдение технологий,

календарного графика и техники безопасности при выполнении работ на объекте.

Вынос и вывоз мусора на городскую свалку мы организовываем за счет штатных сотрудников и грузового транспорта компании.

Благодаря профессиональному подходу, исключающую нарушение строительных норм и правил, мы уверены в каждому сданном в эксплуатацию объекте.

Оплата производится поэтапно, согласно рабочей сметы и договора, принимаем оплату наличными и на счет, есть терминал для расчета банковскими картами.

Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:

· Ремонтные и строительные работы – до 7%!

· Стройматериалы – до 12%!

· Входные и межкомнатные двери – до 10%!

· Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!

· Натяжные потолки – до 10%!

· Услуги дизайна до 50%!!!

· Климатическую технику – до 10%!

· Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!

· Венецианскую штукатурку – до 15%!

· Автоматические ворота и септики – до 7%!

· И даже сауны из кедра – до 10%!

* срок действия до 31,12,2017

Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям

с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.

Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы, так и на выполненные работы,

заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,

аргументируя это тем, что материал был не качественный.

Мы знаем каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.

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