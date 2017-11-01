На правах рекламы

По информации в СМИ, в Крыму впервые за пять лет зарегистрированы случаи заболевания детей корью. В октябре в республике заболели четыре симферопольца и три евпаторийца. Это дети младшего и школьного возраста, родители которых в свое время отказались от плановых прививок. А учитывая специфику Керчи и большой приток иногородних со всей России в связи со строительством Керченского моста, риск заражения этим опаснейшим заболеванием значительно увеличивается.

Не привитые люди при контакте с больными инфицируются практически в 100 процентов случаев и рискуют получить опасные осложнения, в том числе пневмонию, отит, поражение нервной системы, и заразить других.

Медицинский центр «Салюс» проводит вакцинацию ацеллюлярной вакциной от кори, паротита и краснухи – ПРИОРИКС® (PRIORIX) производства GlaxoSmithKline Biologicals, s.a. (Бельгия).

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА СЛУЧАЙ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕГОДНЯ!

Своевременная вакцинация — необходимая мера, ведущая к снижению риска возникновения заболеваний. Принцип действия вакцины заключается в том, что в организм вводятся отдельные возбудители или части возбудителя инфекции, после чего иммунная система начинает вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. После выработки достаточного количества антител, иммунная система запоминает микроорганизм, вызвавший инфекцию и когда микроб вновь попадает в организм, выработанный иммунитет эффективно борется с ним.

В медицинском центре «Салюс» вакцинация детей и взрослых проводится опытными, квалифицированными врачами.

У нас вы можете сделать следующие прививки:

ВАКЦИНА ИНФАНРИКС ГЕКСА

ВАКЦИНА ПРИОРИКС

ВАКЦИНА ВАРИЛРИКС

ВАКЦИНА ОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

Мы используем качественные и хорошо зарекомендовавшие себя сертифицированные препараты, сводящие к ничтожному минимуму вероятность побочных эффектов после введения вакцин. При вакцинации учитываются особенности здоровья и индивидуальная переносимость тех или иных прививок.

Для принятия решения о вакцинации необходим тщательный осмотр у педиатра или терапевта с обязательной сдачей общего анализа крови с лейкоформулой. При визите к врачу-педиатру и терапевту необходимо иметь выписку из амбулаторной карты. В цену некоторых прививок входит стоимость приёма педиатра и общего анализа крови.

Решение по проведению вакцинации на основе осмотра ребенка или взрослого, анализа амбулаторной карты и сертификата прививок принимает только квалифицированный врач-педиатр либо врач-терапевт.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00, вс.- 8:00 – 17:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.