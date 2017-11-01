В Крыму 13 ноября днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в окрестностях 7 микрорайона Бахчисарайского района потерялся ребенок 2009 г.р. В службу спасения обратились родственники заблудившегося мальчика. По их словам, ребенок отправился на прогулку в 14.00 и домой не вернулся. Требуется помощь спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

По тревоге были подняты силы и средства Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». В район поисково-спасательных работ немедленно направилась группа 2-ого поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной СО ГУ МЧС России по Республике Крым, и личный состав ОМВД по Бахчисарайскому району.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, учитывая темное время суток и то, что в горнолесной местности быстро холодает, было принято решение о наращивании поисково-спасательной группировки. К поисковым работам были привлечены сотрудники Национальной гвардии, волонтерские организации и добровольцы из числа местных жителей, которые обеспечивали обход вдоль трассы "Бахчисарай-Севастополь".

В результате оперативных действий в 18:45, заблудившийся ребенок был обнаружен в саду около с. Глубокий Яр, в 8 км от места проживания.

Пострадавшего мальчика передали матери, после чего его доставили в Бахчисарайскую Центральную районную больницу, где в ходе обследования стало известно, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается. Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Также Сергей Шахов отметил, что операция по поиску ребенка длилась около 3 часов. Всего в работах было задействовано 184 человека, от Бахчисарайского и Симферопольского отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» - 10 человек и 3 ед. техники, в том числе от МЧС России - 34 человека личного состава и 5 единиц техники, а также 2 собаки-спасателя, а также 20 волонтеров, 50 человек от МВД РК и от в/ч 73998 г. Бахчисарай - 80 человек.