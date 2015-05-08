В канун Дня Полиции в Керчи на стадионе 50-Летия Октября прошел турнир по единоборствам. В нём приняли участие 117 спортсменов представляющие различные клубы нашего региона. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали в Федерации.

«Что касается поединков, они были жесткие и бескомпромиссные. Думаю, что тренерам удалось отобрать в основу перспективных атлетов для участия во Всероссийском турнире в городе Краснодаре», - прокомментировал турнир главный судья Игорь Страшко.

Прекрасно показали себя:

Кикбоксинг (младшие юноши) :



в весе до 20 кг - Тимур Мустафаев, в весе до 22 кг - Илья Гордиенко, в весе до 24 кг - Тимур Кутепов, в весе до 26 кг - Роман Ковтун, в весе до 28 кг- Игорь Удовеченко, в весе до 30 кг - Александр Конищев, в весе до 32 кг - Андрей Коба, в весе до 34 кг - Александр Васильченко, в весе до 36 кг - Илья Валиев, в весе до 38 кг - Алексей Ефанов, в весе до 40 кг - Артем Кузьменко, в весе до 42 кг - Максим Хорошун, в весе до 44 кг - Алим Абдуллаев, в весе до 46 кг - Константин Семёнов, в весе до 48 кг - Даниил Воронков.

Средние юноши:

в весе до 26 кг - Дмитрий Бугаев, в весе до 28 кг - Денис Козлов, в весе до 30 кг - Сергей Шатохин, в весе до 32 кг - Юрий Дымов, в весе до 34 кг - Тимур Ризванов, в весе до 36 кг - Максим Антонюк, в весе до 38 кг - Руслан Муждабаев, в весе до 40 кг - Владислав Гоган, в весе до 42 кг - И.Сейдаметов, в весе до 44 кг - Максим Челидниченко, в весе до 46 кг - Ю.Токин, в весе до 48 кг Владислав Степанов.



Старшие юноши:

в весе до 36 кг - Эдем Аблаев, в весе до 38 кг - Максим Малюта, в весе до 40 кг - Даниил Стадольский, в весе до 42 кг - Алексей Конягин, в весе до 44 кг - Даниил Брижатов, в весе до 46 кг - М.Столярик, в весе до 48 кг - Р.Коломиец, в весе до 50 кг - Николай Свидченко, в весе до 54 кг - Анатолий Забаров.



Юниоры:

в весе до 40 кг - Шевкет Абсеметов, в весе до 42 кг - Иван Рощин, в весе до 44 кг - В.Бокалер, в весе до 46 кг - А.Панчев, в весе до 48 кг - А.Золин, в весе до 50 кг - И.Изетов, в весе до 52 кг - А.Василевский, в весе до 54 кг - Владислав Крутьков, в весе до 56 кг - Александр Еньшин, в весе до 63 кг - Борис Багнов, в весе до 80 кг - Владислав Тимофеев.



Бокс (старшие юноши):

в весе до 40 кг - Владислав Гоган, в весе до 42 кг - Сергей Новосад, в весе до 44 кг - С.Куманджиев, в весе до 46 кг - В.Подлесный, в весе до 48 кг - В.Саввин, в весе до 50 кг - Д.Новосад, в весе до 52 кг - Роман Бондаренко, в весе до 54 кг - Эмзар Саганджи, в весе до 58 кг - А.Гораев, в весе до 60 кг - М.Сердечный, в весе до 69 кг - Дмитрий Дмитренок, в весе до 75 кг - А.Талика.



Бокс (девушки):

в весе до 36 кг - М.Орлова, в весе до 38 кг - А.Титова, в весе до 45 кг - Е.Романика, в весе до 47 кг - Виктория Шендра, в весе до 48 кг - М.Сидорук, в весе до 49 кг - А. Фырфа, в весе до 50 кг - Анастасия Тищенко, в весе до 52 кг -А.Рыбина, в весе до 52 кг - А.Латей, в весе до 54 кг Лада Пекарникова, в весе до 56 кг - Карина Лалаян, в весе до 60 кг - Анна Свидченко, в весе до 62 кг - Дарья Каташонова.