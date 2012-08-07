Пограничники при помощи служебной собаки задержали иностранца, который пытался пересечь украинско-российскую границу в Крыму в обход пунктов пропуска. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что иностранец сначала пытался пересечь границу через многосторонний автомобильный пункта пропуска «Джанкой». Однако в качестве документов он предъявил лишь справку об утере паспорта, которая, в соответствии с российско-украинскими соглашениями, не может быть использована в качестве основания для пропуска через госграницу. По словам мужчины, он месяц назад прибыл в Крым для посещения знакомой из Ялты, во время пребывания у которой потерял свой паспорт.

Пограничники предупредили иностранца об ответственности за нарушение режима государственной границы РФ ввиду отсутствия необходимых документов и рекомендовали 28-летнему молодому человеку обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину. Однако он решил пересечь границу незаконным путём. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 322 УК РФ).