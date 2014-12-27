За минувшую неделю специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе РФ Управления Россельхознадзора по Крыму пресекли 46 попыток ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, - передает Керчь.ФМ

Запрещённые к ввозу товары общим весом 205 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Так, в ручной клади и багаже пассажиров, обнаружили: 60 кг овощей, 15 кг картофеля, 60 кг фруктов, 51 кг орехов и сухофруктов, 4 кг фасоли. Кроме того, через границу пытались провезти 1 кг и 139 единиц посадочного материала, а также 14 кг прочей продукции растительного происхождения, не прошедшей контроль на отсутствие карантинных объектов.

Потенциально опасную продукцию вернули на территорию Украины.