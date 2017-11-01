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Результаты анализов от 1 дня

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Получение результатов анализов удобным для Вас способом:

- В центре обслуживание пациентов

- По средствам электронной почты

- В личном кабинете на сайте компании

Наши ценности:

Сервис и профессионализм : Мы помогаем нашим клиентам в их работе и ориентированы на их потребности. Мы профессионалы, и наши клиенты, работая с нами, должны быть уверены в своем будущем. При этом истина для нас важнее прибыли и экономия миллиона — потеря, если при этом пострадает хотя бы один пациент.

Технологии : Мы стремимся к технологическому лидерству. Мы знаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех. Мы внедряем самые современные технологии и практики и уверены, что будущее за автоматизацией лабораторных процессов. Мы поддерживаем самые высокие стандарты качества, достоверности и надежности.

Инновации и лидерство : Мы постоянно совершенствуемся и делаем новые технологии ближе для наших клиентов. Мы концентрируемся на лидирующей позиции в отрасли, потому что мы уверены, что лучшие решения для пациентов и врачей у нас. Мы работаем, чтобы донести знания до наших сотрудников, клиентов и пациентов.

Выездная бригада «Ситилаб»

В нашем центре действует услуга «Анализы на дому»: больше не нужно сидеть в очереди в поликлинике, заставлять детей утром рано вставать или транспортировать в больницу парализованных родственников. Забор биоматериала осуществляется в любое удобное для пациента время, в его квартире или офисе.

Записаться на прием, и получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

Ул. Маршала-Еременко 7К

Тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50

Лаборатория «Ситилаб»

Тел. +7-978-780-19-00

www.mirmrt.com

Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!

*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.