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- Результаты анализов от 1 дня
- Скидки и дисконтные программы
- Получение результатов анализов удобным для Вас способом:
- В центре обслуживание пациентов
- По средствам электронной почты
- В личном кабинете на сайте компании
Наши ценности:
- Сервис и профессионализм: Мы помогаем нашим клиентам в их работе и ориентированы на их потребности. Мы профессионалы, и наши клиенты, работая с нами, должны быть уверены в своем будущем. При этом истина для нас важнее прибыли и экономия миллиона — потеря, если при этом пострадает хотя бы один пациент.
- Технологии: Мы стремимся к технологическому лидерству. Мы знаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех. Мы внедряем самые современные технологии и практики и уверены, что будущее за автоматизацией лабораторных процессов. Мы поддерживаем самые высокие стандарты качества, достоверности и надежности.
- Инновации и лидерство: Мы постоянно совершенствуемся и делаем новые технологии ближе для наших клиентов. Мы концентрируемся на лидирующей позиции в отрасли, потому что мы уверены, что лучшие решения для пациентов и врачей у нас. Мы работаем, чтобы донести знания до наших сотрудников, клиентов и пациентов.
Выездная бригада «Ситилаб»
В нашем центре действует услуга «Анализы на дому»: больше не нужно сидеть в очереди в поликлинике, заставлять детей утром рано вставать или транспортировать в больницу парализованных родственников. Забор биоматериала осуществляется в любое удобное для пациента время, в его квартире или офисе.
Записаться на прием, и получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».
МДЦ, «Глобал Медик Групп»
Ул. Маршала-Еременко 7К
Тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50
Лаборатория «Ситилаб»
Тел. +7-978-780-19-00
Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!
*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.