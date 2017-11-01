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Снова отключили воду? Фильтр Вам не поможет!

Из крана бежит вода с жутким запахом? Кипячение не убьет в ней всех микробов!

Устали носить из магазина 5-ти, 6-ти литровые бутыли?

ВЫХОД ЕСТЬ!

Удобная служба доставки воды в г. Керчь!

Позвони нам с 9.00 до 12.00, и мы решим твои вопросы уже сегодня!

Почему ты должен выбрать нашу компанию?

Соотношение цены и качества

Мы доставляем воды из лучших источников Крыма и Кавказа. И это не заоблачные цены. Наша цена - качество, а значит и забота о твоем здоровье. В наличии есть все сертификаты.

Твоя вода разливается в поликарбонатные бутыли, а это лучшее качество для оборотной тары 19л.!

Бутыли проходят тщательную очистку в моющих машинах, специальными средствами и термообработкой нейтрализующими бактерии и совершенно безвредными для организма человека.

2.Оперативность

Если ты успел набрать до 12.00 – твоя вода будет доставлена уже сегодня!

В каждом районе есть машина, что позволяет доставить воду в течении 4-х часов!

3.Поздний клиент

Работаешь до позднего времени? А мы работаем еще дольше!

Специально для тех, кто до позднего времени задерживается на работе, мы ввели вечернюю доставку.

Теперь ты можешь принять воду с 18.00 до 21.00 каждую пятницу (кроме р-на Аршинцево) .

4.Обслуживание

Мы поднимаем воду на этаж, заносим в квартиру, устанавливаем.

Хочешь приобрести кулер, подставку, раздатчик? Не вопрос.

Большой выбор. Возможность заказать уникальный цвет и модель. Один звонок, и мы у порога с твоим сопутствующим оборудованием. Установка. Гарантия 1 год. Чистка, ремонт кулеров.

5.Возможности

Ты никогда не задумывался, сколько ты переплачиваешь за 5-ти литровые бутыли из магазина, они месяцами копятся у тебя в кладовке или на балконе, занимая место или же, выкидываешь на помойку свои оплаченные за этот бутыль 10-15 руб.

Наш бутыль оборотный, ты всегда меняешь пустой на полный.

Оставляя при первом заказе залог за бутыль 250 руб. Ты всегда сможешь его сдать и получить деньги обратно!

Наша компания дарит возможность стать победителем в различных конкурсах и розыгрышах, для вас, наши дорогие клиент, мы проводим акции и предоставляем шанс стать обладателем того, что вам не хватало для комфортного пользования бутилированной водой!

Вступайте в нашу группу Вконтакте https://vk.com/vodyanoy_kerch и всегда будьте в курсе наших новостей.

Сотрудничать с нами просто!

Достаточно позвонить на номера: +7978 08 18 515, +7978 099 00 89 и договорится о дне и времени доставки. Просто получи воду и рассчитайся с курьером.

Если есть вопросы по поводу качества и обслуживания, позвони нам, или оставляй свои отзывы на странице https://vk.com/topic-121493286_33691279 и мы учтем твои пожелания! Мы совершенствуемся для тебя!

Ты все еще не с нами?

Присоединяйся!

Мы работаем:

Пн-пт: с 9.00 до 18.00 (Пт – поздняя доставка с 18-21),

Сб с 9.00 до 16.00

Вс: выходной

Заказы на текущий день принимаются с 9.00 до 12.00.

После 12.00 заявки принимаются на будущий рабочий день.

Звоните Нам: +79780818515; +79780990089

Наш сайт www.vodakerch.ru

Мы в Контакте vk.com/vodyanoy_kerch