Снова отключили воду? Фильтр Вам не поможет!
Из крана бежит вода с жутким запахом? Кипячение не убьет в ней всех микробов!
Устали носить из магазина 5-ти, 6-ти литровые бутыли?
ВЫХОД ЕСТЬ!
Удобная служба доставки воды в г. Керчь!
Позвони нам с 9.00 до 12.00, и мы решим твои вопросы уже сегодня!
Почему ты должен выбрать нашу компанию?
- Соотношение цены и качества
Мы доставляем воды из лучших источников Крыма и Кавказа. И это не заоблачные цены. Наша цена - качество, а значит и забота о твоем здоровье. В наличии есть все сертификаты.
Твоя вода разливается в поликарбонатные бутыли, а это лучшее качество для оборотной тары 19л.!
Бутыли проходят тщательную очистку в моющих машинах, специальными средствами и термообработкой нейтрализующими бактерии и совершенно безвредными для организма человека.
2.Оперативность
Если ты успел набрать до 12.00 – твоя вода будет доставлена уже сегодня!
В каждом районе есть машина, что позволяет доставить воду в течении 4-х часов!
3.Поздний клиент
Работаешь до позднего времени? А мы работаем еще дольше!
Специально для тех, кто до позднего времени задерживается на работе, мы ввели вечернюю доставку.
Теперь ты можешь принять воду с 18.00 до 21.00 каждую пятницу (кроме р-на Аршинцево).
4.Обслуживание
Мы поднимаем воду на этаж, заносим в квартиру, устанавливаем.
Хочешь приобрести кулер, подставку, раздатчик? Не вопрос.
Большой выбор. Возможность заказать уникальный цвет и модель. Один звонок, и мы у порога с твоим сопутствующим оборудованием. Установка. Гарантия 1 год. Чистка, ремонт кулеров.
5.Возможности
Ты никогда не задумывался, сколько ты переплачиваешь за 5-ти литровые бутыли из магазина, они месяцами копятся у тебя в кладовке или на балконе, занимая место или же, выкидываешь на помойку свои оплаченные за этот бутыль 10-15 руб.
Наш бутыль оборотный, ты всегда меняешь пустой на полный.
Оставляя при первом заказе залог за бутыль 250 руб. Ты всегда сможешь его сдать и получить деньги обратно!
Наша компания дарит возможность стать победителем в различных конкурсах и розыгрышах, для вас, наши дорогие клиент, мы проводим акции и предоставляем шанс стать обладателем того, что вам не хватало для комфортного пользования бутилированной водой!
Вступайте в нашу группу Вконтакте https://vk.com/vodyanoy_kerch и всегда будьте в курсе наших новостей.
Сотрудничать с нами просто!
Достаточно позвонить на номера: +7978 08 18 515, +7978 099 00 89 и договорится о дне и времени доставки. Просто получи воду и рассчитайся с курьером.
Если есть вопросы по поводу качества и обслуживания, позвони нам, или оставляй свои отзывы на странице https://vk.com/topic-121493286_33691279 и мы учтем твои пожелания! Мы совершенствуемся для тебя!
Ты все еще не с нами?
Присоединяйся!
Мы работаем:
Пн-пт: с 9.00 до 18.00 (Пт – поздняя доставка с 18-21),
Сб с 9.00 до 16.00
Вс: выходной
Заказы на текущий день принимаются с 9.00 до 12.00.
После 12.00 заявки принимаются на будущий рабочий день.
Звоните Нам: +79780818515; +79780990089
Наш сайт www.vodakerch.ru
Мы в Контакте vk.com/vodyanoy_kerch