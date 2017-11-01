При заказе конструкции из металлопластика - БЕСПЛАТНО выберите уже готовые стеклопакеты.
Если Вы планируете провести ремонт или начать строительство и для Вас существует возможность подготовки оконного проёма под уже существующее окно, то наше предложение будет для Вас очень ВЫГОДНЫМ! Приобретая уже готовые стеклопакеты в ПОДАРОК Вы значительно уменьшаете стоимость ОКНА или ДВЕРИ.
Существует возможность выбора профильной системы из ПВХ, фурнитуры и комплектующих.
Качество окон – безупречно. Гарантия на все изделия до 5 лет.
Просьба заранее определиться с размерами окон, которые будут для Вас оптимальны.
Количество стеклопакетов по акции ограничено.
Обращайтесь в ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, расположенный по адресу г. Керчь, ул. Горького, 2ж. +7 978-067-06-03
До 31 .12.2017