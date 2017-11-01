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Бесплатная диспансеризация по полису ОМС!

Любой гражданин, заботящийся о своем здоровье, застрахованный в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), может пройти полное обследование у врачей-специалистов и сделать необходимые лабораторные исследования, т.е. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.

Для чего она нужна, где её пройти и в каком возрасте, какие документы взять с собой, что за обследования включены в программу диспансеризации?

На все эти вопросы отвечают эксперты страховой компании «Арсенал МС»

Зачем мне проходить диспансеризацию?

Диспансеризация - это комплекс мероприятий диагностического характера, основной задачей которого является профилактика, а также лечение и снижение активности различных заболеваний.

Ее первая задача – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких). Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся: высокие показатели артериального давления, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови, курение, потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Если вовремя начать предпринимать меры, во многих случаях наступает излечение. А если некоторые проявления болезни и остаются, то в легкой форме.

Невнимание же к своему здоровью может привести к таким печальным последствиям, как сахарный диабет, онкологические заболевания или инсульт

Вторая ее задача – проведение всем гражданам, имеющим факторы риска, профилактического консультирования.

В каком возрасте я могу пройти диспансеризацию?

В 2017 году пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления) могут граждане, возраст которых делится на 3 (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет).

Где я могу пройти диспансеризацию?

Диспансеризацию можно пройти в медицинской организации по месту жительства (прикрепления). Для прохождения диспансеризации необходимо с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) подойти в поликлинику, к которой прикреплены.

Сколько времени занимает прохождение диспансеризации?

Время прохождения зависит от того, выявлены у пациента неинфекционные заболевания, факторы риска или нет. Диспансеризация включает два этапа обследования здоровья.

Первый этап – скрининг. На этом этапе проводится анкетирование, антропометрия, выполняется комплекс исследований (определяется холестерин, глюкоза в крови, клинический и биохимический анализы крови, электрокардиография, флюорография, маммография, УЗИ органов брюшной полости и другие).

Второй визит проводится после получения результатов исследований. Вы приходите к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации. Если по результатам первого этапа у Вас выявлено подозрение на какое-либо серьёзное заболевание, участковый врач направляет Вас на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объёма необходимых дополнительных обследований.

В рамках диспансеризации для граждан, имеющих страховой полис обязательного медицинского страхования, все осмотры, анализы и обследования бесплатны.

Что делать, если поликлиника не имеет возможности для проведения всего комплекса обследований для проведения диспансеризации в полном объеме?

В этом случае учреждение здравоохранения направит Вас в другую медицинскую организацию, где имеется возможность по оказанию данной медицинской услуги. Набор исследований при диспансеризации зависит от возраста.

Лица, подлежащие диспансеризации в текущем году, информируются об этом страховой медицинской компанией, которая выдала полис ОМС (по телефону, СМС-сообщением или письмом). Если Вы получили такое сообщение, значит Вас приглашают в поликлинику пройти диспансеризацию.

Напоминаем, что полис ОМС нужен не только для прохождения диспансеризации. Прежде всего, страховой медицинский полис ОМС - это документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи, действующий на всей территории Российской Федерации независимо от места его выдачи. С полисом ОМС, обратившись в поликлинику, гражданин имеет право бесплатно получить весь комплекс диагностических и лечебных процедур. Любые диагностические и профилактические мероприятия по направлению лечащего врача проводятся бесплатно.

Для того, чтобы получить полис ОМС, Вам необходимо обратиться в любой пункт выдачи полисов страховой медицинской организации «Арсенал МС» с документами, удостоверяющими личность (паспорт, СНИЛС).

Страховая медицинская компания «Арсенал медицинское страхование» (прежнее название - Крымская страховая медицинская компания) (лицензия ЦБ РФ № ОС 4324-01 от 02.08.2016г.)

Активно обращайтесь в поликлиники по месту жительства, проявляйте интерес к своему здоровью и обязательно пройдите диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр! Не упустите возможность бесплатно проверить свое здоровье!

Адреса медицинских организаций, где можно пройти диспансеризацию в г. Керчь:

Наименование Адрес № кабинета Часы работы Тел для справок ГБУЗ РК « Керченская городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» г. Керчь, ул. Жени Дудник ,д.1 7 Пн-пт 8-00-14-00 (36561) 2-03-83 +7 (978) 110-20-40 ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 2» г. Керчь, ул. 12 Апреля ,д.1 1 Пн-пт 8-00-14-30 (36561) 6-59-14 ГБУЗ РК «Керченская городская больница №» 3 Поликлиника № 1 г. Керчь, ул. Орджоникидзе ,д.53 112 Пн-пт 8-00-14-00 (36561) 3-01-89 (36561) 3-45-06 ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3» Поликлиника № 2 г. Керчь, ул. 1-я Митридатская, д. 47А 3 Пн-пт 8-00-14-00 (36561) 2-27-61

Если у Вас возникли вопросы, связанные с получением бесплатной медицинской помощью или ее качеством, обращайтесь за консультацией к страховым представителям «Арсенал МС» по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 700-07-76 или по телефону +7 (978) 0-333-333 (Республика Крым)

+7 (978) 0-777-777 (г. Севастополь)

Наш сайт: www.arsenal-ms.ru

Адрес пункта выдачи полисов ОМС в г. Керчь:

ул. Карла Маркса, д.1

Режим работы: Пн.-Пт.: 8.30 - 17.30 без перерыва, Сб., Вс. - выходной