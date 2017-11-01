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Мебельный салон «ЮРАНА»: всегда комфорт, всегда качество!

Как нас НАЙТИ: Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества! г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова, тел.+7 36561 68186, +79788171621

Выбираете новый диван, мягкую кушетку, уютное кресло или пуф? Приглашаем в мебельный салон «ЮРАНА». Вам понравятся цены в магазинах мягкой мебели. Консультанты помогут правильно выбрать кресло для гостиной, компактный уголок для кухни или комфортный раскладной диван-кровать. КАКУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ МОЖНО КУПИТЬ В ЮРАНЕ? Если площадь позволяет, обратите внимание на широкие диваны и массивные кресла. Для небольших комнат больше подойдут изящные легкие модели.

Для рабочего кабинета выбирайте мебель с прямыми углами без декоративных деталей — строгие линии помогают сконцентрироваться и настроиться на работу.

В интерьерах загородных домов с широкими лестницами и просторными гостиными органично смотрятся диваны и кресла мягких, округлых форм.

Интерьер квартир студий в стиле минимализм или лофт тяготеет к дизайнерским кушеткам.

В детской комнате нужна мебель с обивкой из натуральных тканей и с экологически чистыми наполнителями. P.S при заказе товара от 50000 тыс. руб. действует скидка 10% (подробности уточнять у консультантов) Акция действует до 31 декабря 2017г Доставка , сборка, гарантия качества! Как нас НАЙТИ: Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества! г.Керчь, ул. Казакова, 37, ост. Казакова, тел.+7 36561 68186, +79788171621

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