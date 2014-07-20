Название: Фабрика натяжных потолков «Виктория»
Директор: Бережной Алексей Геннадиевич
Дата создания: 20.07.2014
Сфера услуг: «Горечь плохого качества ощущается даже тогда, когда сладость низкой цены давно забыта» - девиз коллектива мастеров своего дела фабрики натяжных потолков «Виктория». Начав с 2014 , успешно развиваясь , сейчас «Виктория» уже имеет единственное в Керчи собственное производство и является официальным представителем компаний PROZET, ПАРСЕК, Apply. Здесь уверены: доверять нужно только профессионалам, гарантирующим высокое качество. Вам всегда предложат:
- Широкий ассортимент натяжных потолков (одно-,и многоуровневые, парящие, и перфорированные потолки, фотопечать, 3D, дабл визион и т.д ).
- Собственное производство, сотрудничество с дилерами.
- Большой выбор люстр и светильников.
- Быстрый и качественный монтаж, гарантийное обслуживание.
Преимущества: Фабрика натяжных потолков «Виктория» - это гарантированно качественная работа в срок:
1.Вся продукция имеет гигиенические сертификаты.
- Сотрудничество только с проверенными поставщиками.
- Является официальной компанией заключение договора с каждым клиентом.
4.Честная , прозрачная цена
- Гарантия на потолки 25 лет, бесплатный год сервиса (порезы, затопления).
- Работа без предоплаты.
- Рассрочка 0%
Дружный, высококвалифицированный коллектив фабрики натяжных потолков «Виктория» - постоянные участники тематических мероприятий и форумов профессионалов рынка натяжных потолков. Мы получаем полезные знания и повышаем квалификацию, что бы предложить своим клиентам услуги самого высокого качества!
Контакты:
Адрес: г Керчь, ул Шлагбаумская, 38, 2 этаж выставочный зал потолков
Розничный отдел: +7 (978) 711-65-61
Дилерский отдел: +7 (978) 255-93-95
Соц.сети: VK: https://vk.com/viktoriya_potolki
сайт: viktoriya-potolki.ru
Проголосовать за фабрику натяжных потолков «Виктория» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3975