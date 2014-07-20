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Название: Фабрика натяжных потолков «Виктория»

Директор: Бережной Алексей Геннадиевич

Дата создания: 20.07.2014

Сфера услуг: «Горечь плохого качества ощущается даже тогда, когда сладость низкой цены давно забыта» - девиз коллектива мастеров своего дела фабрики натяжных потолков «Виктория». Начав с 2014 , успешно развиваясь , сейчас «Виктория» уже имеет единственное в Керчи собственное производство и является официальным представителем компаний PROZET, ПАРСЕК, Apply. Здесь уверены: доверять нужно только профессионалам, гарантирующим высокое качество. Вам всегда предложат:

Широкий ассортимент натяжных потолков (одно-,и многоуровневые, парящие, и перфорированные потолки , фотопечать, 3 D , дабл визион и т.д ).

). Собственное производство, сотрудничество с дилерами.

Большой выбор люстр и светильников.

Быстрый и качественный монтаж, гарантийное обслуживание.

Преимущества: Фабрика натяжных потолков «Виктория» - это гарантированно качественная работа в срок:

1.Вся продукция имеет гигиенические сертификаты.

Сотрудничество только с проверенными поставщиками. Является официальной компанией заключение договора с каждым клиентом.

4.Честная , прозрачная цена

Гарантия на потолки 25 лет, бесплатный год сервиса (порезы, затопления). Работа без предоплаты. Рассрочка 0%

Дружный, высококвалифицированный коллектив фабрики натяжных потолков «Виктория» - постоянные участники тематических мероприятий и форумов профессионалов рынка натяжных потолков. Мы получаем полезные знания и повышаем квалификацию, что бы предложить своим клиентам услуги самого высокого качества!

Контакты:

Адрес: г Керчь, ул Шлагбаумская, 38, 2 этаж выставочный зал потолков

Розничный отдел: +7 (978) 711-65-61

Дилерский отдел: +7 (978) 255-93-95

Соц.сети: VK: https://vk.com/viktoriya_potolki

сайт: viktoriya-potolki.ru

Проголосовать за фабрику натяжных потолков «Виктория» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3975