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Предлагаем Вашему вниманию обновлённое и дополненное «Меню Календарей» на 2018 год.

В меню на 2018 год представлены новые продукты, квартальные и настольные календари с ламинацией и УФ печатью.

Обращаем Ваше внимание, что на квартальных календарях мы используем металлическую пружину различных цветов на выбор заказчика(белый,черный,серебро и золотой). Благодаря модернизации и оптимизации производства мы существенно увеличили разновидность календарного блока для выбора заказчиком.

Будем рады совместному плодотворному сотрудничеству в этом сезоне.

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РА "Мудрый Выбор"

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