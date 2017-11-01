Предлагаем Вашему вниманию обновлённое и дополненное «Меню Календарей» на 2018 год.
В меню на 2018 год представлены новые продукты, квартальные и настольные календари с ламинацией и УФ печатью.
Обращаем Ваше внимание, что на квартальных календарях мы используем металлическую пружину различных цветов на выбор заказчика(белый,черный,серебро и золотой). Благодаря модернизации и оптимизации производства мы существенно увеличили разновидность календарного блока для выбора заказчиком.
Будем рады совместному плодотворному сотрудничеству в этом сезоне.
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РА "Мудрый Выбор"
Республика Крым,
г.Керчь,ул. Горбульского 34.
Тел.моб. +79892364020