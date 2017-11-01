Минкульт Крыма провел аттестацию керченских коллективов художественной самодеятельности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики, - передает Керчь.ФМ.

В состав аттестационной комиссии вошли специалисты Министерства культуры РК Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский академический театр кукол», Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского».

В рамках выезда было просмотрено 6 творческих коллективов: хор ветеранов ВОВ и труда «Русская песня» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» (руководитель Андрей Степаненко); хор ветеранов войны и труда «Память» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» (руководитель Лилия Олейник); студия арт-костюма «Афродита» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» (руководитель Ирина Ковтун); крымскотатарский ансамбль танца «Варирач» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» (руководитель Эмма Мамутова); театр-студия «Лицедеи» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченский Дворец культуры «Корабел» (руководитель Анатолий Гершзон); ансамбль русских народных инструментов «Лукоморье» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» (руководитель Виктор Домнич).

По итогам проведенной аттестации (октябрь - декабрь 2017 года) проект решения о присвоении коллективам художественной самодеятельности званий «народный», «образцовый» коллектив, студия Республики Крым будет представлен на рассмотрение коллегии Министерства культуры Крыма. Решение Коллегии будет опубликовано на официальном сайте Министерства культуры РК.

Фото: пресс-служба