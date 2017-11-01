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5 Новости » Культура В категориях:

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Лицеисты на кладбище в Керчи будут читать стихи у братских могил

ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, совместно с Лицеем искусств, на Керченском воинском кладбище проведут «День памяти неизвестного солдата». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ. Погибшим героям дети будут читать стихи, также пройдет возложение цветов к братским могилам. Начало 1 декабря в 14.00. «Контактное лицо: Макарова Надежда Александровна-зав отделом научно-просветительной работы ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" тел: 204752, - заключили в администрации. Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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