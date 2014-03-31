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На Керченской трассе грузовик столкнулся с трактором

В Ленинском районе 15 ноября днем столкнулись автомобиль «Скания» и трактор «Беларусь». Как пишет пресс-служба ГПИБДД Крыма, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся т/с трактором «Беларусь», который разворачивался, - передает Керчь.ФМ В результате ДТП пострадал 58-летний водитель трактора «Беларусь». Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины мягких тканей головы затылочной области, открытый перелом 2-3 пальца левой кисти.

Служба новостей Керчь.ФМ

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