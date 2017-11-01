Находящийся в бедственном положении экипаж иностранного судна, которое стоит в Керченском проливе, сошел на берег. Об этом сегодня Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму, - передает Керчь.ФМ.

«Согласно поданной ранее заявке, в период с 2.00 до 4.00 16 ноября в отношении судна «Моряк» и экипажа благополучно осуществлен пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на въезд в Российскую Федерацию. Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег», – говорится в сообщении.

О бедственном положении экипажа судна «Моряк» (ходит под флагом Палау) стало известно накануне. Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы: не доставлял продукты питания и средства гигиены, задолжал около 90 тысяч долларов зарплаты.

По информации пресс-службы крымского Погрануправления ФСБ, в тяжелом состоянии находится капитан судна – его 13 ноября доставили на берег в Керченскую городскую больницу. Заявка на прибытие экипажа в Россию была подана только вечером 15 ноября.

Также появилось первое видео с борта многострадального судна «Моряк».

На ролике видно, что экипаж полностью использовал все имеющиеся запасы продовольствия на судне: продуктов нет ни на кухне, ни в хранилище. В складском помещении на полках лежат пустые ящики для фруктов и овощей, а также пустые коробки от куриных яиц.

Напомним, под Керчью судовладелец бросил судно с украинскими, сирийскими и русскими моряками. У экипажа судна под Керчью, которое бросил судовладелец, нет еды.