Друзья)
Спешим поделиться замечательной новостью!
Наконец-то приближается «Черная пятница»!
А это значит, что 24 ноября отель «La Grace» дарит свои гостям – 50 % на все номера)))
Не пропусти такое прекрасное предложение, и приезжай в гости.
Будем рады тебя видеть)
Успей забронировать номер: +7 978 226 55 93
Ищи нас:
Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
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vk.com/hotel_la_grace
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