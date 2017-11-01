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Друзья)

Спешим поделиться замечательной новостью!

Наконец-то приближается «Черная пятница»!

А это значит, что 24 ноября отель «La Grace» дарит свои гостям – 50 % на все номера)))

Не пропусти такое прекрасное предложение, и приезжай в гости.

Будем рады тебя видеть)

Успей забронировать номер: +7 978 226 55 93

Ищи нас:

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant/

http://la-grace.com/