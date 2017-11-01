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термосы и термокружки, коробки, шкатулки, книги-сейфы, упаковка,; коллекционные мягкие игрушки; авторские подарки; кенди-бар (конфеты, джемы, мед, шоколад, леденцы, арахисовая паста, орехи), корзины для пикника
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ВК: https://vk.com/korobki_kerch
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8 до 21
ТЕЛЕФОН: +79780470281
АДРЕС: ул. Советская, 36
ВК: https://vk.com/korobki_kerch
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8 до 21
ТЕЛЕФОН: +79780470281
АДРЕС: ул. Советская, 36