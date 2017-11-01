На правах рекламы

ТОЛЬКО С 15 по 20 ноября! Скидки от 30% до 50%. А также ПРЕЗЕНТАЦИЯ нового ассортимента!

СКИДКИ от 30% до 50% на часы, бизнес- сувениры, игрушки, вазы, свечи, обложки на паспорт, настольные игры и много другое!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ новых категорий в РАСШИРЕННОМ ассортименте:

термосы и термокружки, коробки, шкатулки, книги-сейфы, упаковка,; коллекционные мягкие игрушки; авторские подарки; кенди-бар (конфеты, джемы, мед, шоколад, леденцы, арахисовая паста, орехи), корзины для пикника

ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ:

"Что подарить?". "Как украсить?". "Как удивить?"

Все для НОВОГОДНЕЙ АТМОСФЕРЫ и Ваших красивых фото!

ВК: https://vk.com/korobki_kerch

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8 до 21

ТЕЛЕФОН: +79780470281

АДРЕС: ул. Советская, 36

ВК: https://vk.com/korobki_kerch

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8 до 21

ТЕЛЕФОН: +79780470281

АДРЕС: ул. Советская, 36