В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии аварии, которая произошла вчера, 15 ноября, в Ленинском районе. Здесь столкнулись грузовик и трактор.
Напомним, в аварии пострадал 58-летний водитель трактора «Беларусь».
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии аварии, которая произошла вчера, 15 ноября, в Ленинском районе. Здесь столкнулись грузовик и трактор.
Напомним, в аварии пострадал 58-летний водитель трактора «Беларусь».
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.