Друзья) «Черная пятница» приближается!
Только один день в году!
Время сумасшедших скидок!
Мы дарим своим гостям – 50% на всё!
Успей побывать сразу в 3 любимых ресторанах.
Оторвись на все 100%, а заплати за 50.
«Твоя Веранда» – с 20.00
«Жар – Пицца» – с 20.00
«INKI» - с 22.00 и до УПОРА!
Не пропусти! 24 ноября, запоминай время и приходи в гости)
Мы ждем Тебя на Черную пятницу)))
Ищи нас:
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
Следуй за нами:
http://inki.com.ru/
facebook.com/grillbarinki
vk.com/grillbar_inki
instagram.com/inki_grill_n_cocktails/
ok.ru/group/52754119327953
Твоя Веранда: ул.Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
http://veranda.com.ru/
vk.com/tvoyaveranda
facebook.com/tvoyaveranda/
Жар – Пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20
Бронь столов: +7 978 815 95 19
Следуй за нами:
http://j-pizza.com.ru/
facebook.com/pizzajarpizza
vk.com/jpizzeria