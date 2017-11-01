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Друзья) «Черная пятница» приближается!

Только один день в году!

Время сумасшедших скидок!

Мы дарим своим гостям – 50% на всё!

Успей побывать сразу в 3 любимых ресторанах.

Оторвись на все 100%, а заплати за 50.

«Твоя Веранда» – с 20.00

«Жар – Пицца» – с 20.00

«INKI» - с 22.00 и до УПОРА!

Не пропусти! 24 ноября, запоминай время и приходи в гости)

Мы ждем Тебя на Черную пятницу)))

Ищи нас:

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

Следуй за нами:

http://inki.com.ru/

facebook.com/grillbarinki

vk.com/grillbar_inki

instagram.com/inki_grill_n_cocktails/

ok.ru/group/52754119327953



Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

Следуй за нами:

http://veranda.com.ru/

vk.com/tvoyaveranda

facebook.com/tvoyaveranda/

instagram.com/tvoyaveranda/

ok.ru/group/52953260687444



Жар – Пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20

Бронь столов: +7 978 815 95 19

Следуй за нами:

http://j-pizza.com.ru/

facebook.com/pizzajarpizza

vk.com/jpizzeria

instagram.com/jarpizza/