Название: Автошкола «Виктория»
Директор: Пономаренко Александр Александрович
Дата создания: декабрь, 2015 г
О школе: Автошкола «Виктория» проводит обучение на основании лицензии, выданной Министерством образования науки и молодежи РК, и заключении УГИБДД. Филиалы работают в Феодосии, Керчи, Евпатории, пгт. Нижнегорский и Судаке.
Сфера услуг: Грамотное и безопасное обучение управлению автомобилей категории «В»:
- 148 часов теоретической подготовки и 56 часов практики. Курс обучения — 3 месяца.
- Высококвалифицированный преподавательский состав ( есть водители - женщины).
- Просторные классы для занятий, оснащенные новейшим мультимедийным оборудованием
- Парк самых современных автомобилей
- Все экзаменационные машины оборудованы видео-регистраторами.
- Выгодные условия оплаты в несколько этапов.
- По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.
Автошкола «Виктория» - это профессиональный подход к обучению, высокий уровень подготовки начинающих водителей и уверенная сдача экзамена в ГИБДД!
Контакты:
Автошкола «Виктория»:
г. Керчь, ул Гайдара, д 17а, ул. Ульяновых, д.37а
Телефон: +7(988) 355-05-17. +7(978) 148-61-00
г. Феодосия, ул. Еременко, 24-А.
Телефон: +7 (978) 870-31-77
Проголосовать за автошколу «Виктория» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=2053