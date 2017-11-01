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Название: Автошкола «Виктория»

Директор: Пономаренко Александр Александрович

Дата создания: декабрь, 2015 г

О школе: Автошкола «Виктория» проводит обучение на основании лицензии, выданной Министерством образования науки и молодежи РК, и заключении УГИБДД. Филиалы работают в Феодосии, Керчи, Евпатории, пгт. Нижнегорский и Судаке.

Сфера услуг: Грамотное и безопасное обучение управлению автомобилей категории «В»:

148 часов теоретической подготовки и 56 часов практики. Курс обучения — 3 месяца. Высококвалифицированный преподавательский состав ( есть водители - женщины). Просторные классы для занятий, оснащенные новейшим мультимедийным оборудованием Парк самых современных автомобилей Все экзаменационные машины оборудованы видео-регистраторами. Выгодные условия оплаты в несколько этапов. По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.

Автошкола «Виктория» - это профессиональный подход к обучению, высокий уровень подготовки начинающих водителей и уверенная сдача экзамена в ГИБДД!

Контакты:

Автошкола «Виктория»:

г. Керчь, ул Гайдара, д 17а, ул. Ульяновых, д.37а

Телефон: +7(988) 355-05-17. +7(978) 148-61-00

г. Феодосия, ул. Еременко, 24-А.

Телефон: +7 (978) 870-31-77

Проголосовать за автошколу «Виктория» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=2053