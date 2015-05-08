Жители целого подъезда по ул.Гайдара 9 несколько лет вынуждены платить за тепло, которого нет. Теплоснабжающая организация, как и положено, до дома тепло подводит, однако в квартиры оно не поступает. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали жители второго подъезда.

«Мы жильцы дома по ул.Гайдара 9 второй подъезд обращались в управляющую компанию с просьбой починить неисправный теплоноситель в нашем доме еще до отопительного сезона. Нам пообещали все исправить но обещания не выполнили и так уже несколько лет. Летом ничего не делают а когда в системе вода, уже делать, типа, ничего не будут. Получается так, что мы платим за неполучаемое тепло и отдельно платим за свет так как обогреваемся электрообогревателями. Жители просят уже власти помочь нам. Спасибо заранее!!!», - написали керчане.

Жители дома рассказали корреспонденту, что в их доме на нижнем этаже находятся магазины и нежилые помещения, которые сделали там ремонт, заложили трубы плиткой и теперь управляющей компании до них не добраться. Такая же ситуация и в другом подъезде дома.

Бывший специалист «ТСН Гайдара,9» рассказал, что нужно вмешаться городским властям, чтобы повлиять на магазины и обеспечить допуск к трубам.

Фото: интернет.