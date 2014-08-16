Керчане, которые оплатили услуги, но работы до 14 числа еще не были произведены, могут вернуть сумму переплаты. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав Христофоров, - передает Керчь.ФМ.

«Те, кто оплатил установку по старым тарифам, но работы еще не выполнены, могут вернуть деньги через кассу предприятия. Для этого необходимо предъявить оплаченную по старым тарифам квитанцию и паспорт. Также, оплатившие по старым тарифам могут внести сумму переплаты в счет оплаты за потребленный газ. Для этого достаточно написать заявление с просьбой зачесть переплату и отослать его нам по почте по адресу: 298327, Керчь, ул. Чкалова, 151», - уточнил Христофоров.