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В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" объявлен набор в новую группу по направлению "Черлидинг". В группу принимаются мальчики и девочки от 9 до 15 лет, уровень физической подготовки не важен.

Данные занятия будут включать в себя элементы хореографии, стретчинга (растяжки), акробатики, гимнастики и функционального тренинга. Занятия начнутся в конце ноября, сегодня идет активный набор в основной состав.

Запись и подробности по телефону: +7 978 02 11 559.



Расписание: понедельник, среда, пятница в 15:00,

Адрес: ул. Самойленко, 8-б, 3 этаж.

Стоимость месячного абонемента на 12 занятий: 1500 рублей.

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