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В ассортименте: двери входные, межкомнатные, гармошки, арки, ламинат, плинтус, рулонные шторы, дверная и мебельная фурнитура, козырьки, лампочки, батарейки, ВИДЕО глазки и др…

Входные двери

Межкомнатные двери

Двери гармошка

Арки

Новинка ЛАМИНАТ 32 и 33 класса 8 и 16 мм

Плинтус

Дверная фурнитура

Самый большой ассортимент ручек в Городе

Электротовары, монтажная пена, дверные доводчики, стопора, замки, крепежи и многое другое

НОВИНКА Рулонные шторы

Партнёры:

http://nsdoors.net/ Двери межкомнатные «Новый Стиль»

http://www.tandoors.ru/ Двери межкомнатные и входные «ТанДор»

http:// www.dveri-verda.ru/ Двери межкомнатные «VERDA»

http://pkp-kedr.ru/ Двери межкомнатные «Кедр»

http://www.kovrov-doors.ru/ Двери межкомнатные «Ковров»

http://www.optimaporte.ru/ Двери межкомнатные «Optima Porte»

http://greenwooddoors.ru/ Двери межкомнатные «Greenwood»

http://www.dariano.ru/ Двери межкомнатные «Dariano»

http://dveri-krima.ru/ Двери Входные «Двери Крыма»

http://www.dvernaya-birzha.ru/ Двери Входные «Цитадель»

*Акция действует только один день 17.11.2017 года

А также мы являемся участниками конкурса «Народный бренд» и поддержать нас можно в номинации «Окна двери» по ссылке: http://xn----btbktrq3c0b.xn--p1ai/?utm_source=kerch.fm

Мы ждём Вас по адресу улица Карла Маркса 9

Магазин «ДоВЕРИе»

Ежедневно с 09-00 до 18-00

тел.: +7 978 027 41 08, +7978 830 70 01

E-mail: [email protected]