Название: ИП Алтухова Ю.В. «Доставка бутилированной воды»
Директор: Алтухова Юлиана Владимировна
Дата создания: март, 2015
Сфера услуг: Недостаточно сказать, что вода необходима для жизни. Вода — это сама жизнь. Для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает пить чистую, без примесей воду, содержащую полезные минералы, заказ бутилированной воды - идеальное решение!
Ассортимент: У нас вы всегда найдете подставки, помпы, напольные и настольные кулеры. Время работы с 8. 00 - 20.00 ( кроме воскресенья). Регулярная доставка питьевой воды трех видов в течение трех часов либо к указанному времени:
- вода «Александровская» , очищенная через обратный осмос.
- вода «Капитошка» с дополнительной обработкой, ионизирована серебром.
- вода «Золотой Грифон» с дополнительной минерализацией.
Выгодные предложения:
- при заказе трех бутылей по полной стоимости — помпа в подарок.
- для организаций, при заказе от 10 бутылей в месяц — выгодная цена (95 рублей).
- бутыли подлежат обмену и возврату.
Контакты:
г Феодосия, телефон: +7 978 -725- 69-25.
г. Керчь, телефон: +7 978 090 18 90.
E-mail: [email protected]
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