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Название: ИП Алтухова Ю.В. «Доставка бутилированной воды»

Директор: Алтухова Юлиана Владимировна

Дата создания: март, 2015

Сфера услуг: Недостаточно сказать, что вода необходима для жизни. Вода — это сама жизнь. Для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает пить чистую, без примесей воду, содержащую полезные минералы, заказ бутилированной воды - идеальное решение!

Ассортимент: У нас вы всегда найдете подставки, помпы, напольные и настольные кулеры. Время работы с 8. 00 - 20.00 ( кроме воскресенья). Регулярная доставка питьевой воды трех видов в течение трех часов либо к указанному времени:

вода «Александровская» , очищенная через обратный осмос.

вода «Капитошка» с дополнительной обработкой, ионизирована серебром.

вода «Золотой Грифон» с дополнительной минерализацией.

Выгодные предложения:

при заказе трех бутылей по полной стоимости — помпа в подарок.

для организаций, при заказе от 10 бутылей в месяц — выгодная цена (95 рублей).

бутыли подлежат обмену и возврату.

Контакты:

г Феодосия, телефон: +7 978 -725- 69-25.

г. Керчь, телефон: +7 978 090 18 90.

E-mail: [email protected]

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