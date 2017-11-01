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Всем известно насколько важно перед началом лечения точно определить диагноз, а не действовать вслепую.

Только такой подход может гарантировать эффективность лечения. В настоящее время в медицине используется множество методов. Ультразвуковая диагностика — один из них, позволяющий просто и безболезненно осуществлять качественную и количественную оценку данных, исследовать морфологическую и функциональную характеристики строения органов и систем. Современный аппарат УЗИ Premium – класса ведущего мирового производителя GE Healthcare ( США ) и высокий профессионализм врачей ультразвуковой диагностики позволяет проводить качественную диагностику. Медицинский центр «МЕД-CЕРВИС ПЛЮС» - это современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее все необходимые разрешительные документы, заключения СЭС и Роспотребнадзора, уведомление в Росздравнадзор и лицензию Министерства Здравоохранения на каждый вид оказываемой медицинской помощи и специализацию врачей, главной задачей которого является комплексный подход к здоровью и красоте наших пациентов. Наша концепция предполагает максимально комфортные, доверительные отношения и индивидуальный подход к каждому, при неизменно высоком профессионализме докторов и качестве оказываемых услуг в сочетании с инновациями в области медицины и самом современном оборудовании.

Современный подход в «МЕД-СЕРВИС ПЛЮС» значительно отличается от той модели здравоохранения, которая была еще совсем недавно. Новейшее оборудование, инновационные технологии оказания медицинской помощи, авторские методики, абсолютная стерильность, доверительные отношения с пациентами, уютная обстановка и, конечно, лучшие врачи города. Все это позволяет свести на нет возможные осложнения, болевой синдром и гарантировать клинический успех предложенного лечения.

По совокупности положительных характеристик с ультразвуковым исследованием трудно сравнить какой-либо другой метод, так как, вероятно, ни один не имеет такого сочетания достоинств:

УЗИ дает достоверную информацию о положении, форме и размерах внутренних органов и малого таза, а также внутриутробного плода.

Исследование удобно и не требует сложной подготовки.

УЗИ общедоступно.

Ультразвук безвреден и безопасен для врача, пациента любого возраста, в том числе для ещё не рождённых (находящихся в утробе матери).

Исследование безболезненно и не связано с неприятными ощущениями.

Небольшие затраты времени на проведение исследования.

УЗИ проводится в режиме реального времени. Это обстоятельство дает сразу несколько преимуществ:

не нужно времени на обработку материала, проявку и печать каких-либо снимков и т.п., результат исследования становится очевидным в конце исследования;

исследователь видит свою "картинку" в реальном времени и имеет возможность управлять изображением, добиваясь лучшего. Т.е. врач-ультрасонографист не скажет пациентке (ту): "В среду приходите за результатом, если не получилось — повторим";

УЗИ практически не имеет противопоказаний и ограничений применения

Возможности метода УЗИ:

Выявление заболевания на ранних стадиях, когда ещё нет жалоб, что крайне важно применительно к онкологическим заболеваниям.

Уточнение диагноза для более правильного назначения лечения.

Возможность оценки результатов лечения.

Как проводят 3D и 4D УЗИ при беременности

Будущие родители обычно очень любопытные люди. Им поскорее хочется увидеть своего малыша, пообщаться с ним. Возможности 3D УЗИ при беременности позволяют делать это хоть каждую неделю.

Отдельно стоит отметить, что 3D УЗИ плода, а также 4D визуализация в реальном времени позволяет воссоздать строение головного мозга и сердца, вместе с допплером абсолютно точно показывает кровоток и мельчайшие детали. Незаменимо при диагностике пороков развития этих органов на ранних сроках беременности. Также, возможна запись на диск или флешку , что особо ценится молодыми родителями. Ультразвуковые исследования проводит врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, приехавшая к нам из Роддома №2 г.Симферополя – Запорожцева Елена Сергеевна.

Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез

УЗИ молочных желез – неинвазивный, безболезненный, безопасный и информативный метод диагностики. Он позволяет с высокой достоверностью оценить состояние груди, выявить различные новообразования, подобрать адекватное лечение.

Многих интересует, как часто можно делать УЗИ молочных желез. Эта процедура является абсолютно безопасным способом диагностики груди. Она не предусматривает хирургического вмешательства и воздействия на организм ионизирующего излучения. Поэтому противопоказаний к ультразвуковой диагностике нет. Данную процедуру желательно проходить в качестве профилактики каждой женщине примерно раз в год, после 50 лет – даже чаще.

Возможности УЗИ щитовидной железы

Как вы знаете, щитовидная железа – один из главных органов эндокринной системы. Этот небольшой орган в форме бабочки играет значительную роль в нормальной работе всего человеческого организма. Он вырабатывает необходимые гормоны, регулирует энергетический и жировой обмен, отвечает за кровотворение и баланс женских половых гормонов, необходимых для успешного протекания беременности. Как правило, патологии щитовидной железы отмечают у детей и женщин.

Обратившись к врачу с такими жалобами, как общая слабость, резкое увеличение или, напротив, снижение веса, боли в сердце, неуравновешенное настроение, многие пациенты получают совет проверить именно щитовидку. К наиболее безопасным и информативным методам диагностики принадлежит УЗИ щитовидной железы. Процедура практически не имеет противопоказаний и может проводиться как для взрослых, так и для детей. УЗИ делает врач ультразвуковой диагностики, врач-эндокринолог, главный городской специалист Цымбал Елена Александровна.

Необходимость УЗИ в гинекологии

Гинекологическое УЗИ выполняют для достижения следующих целей:

Обнаружение заболеваний во внутренних половых органах;

Выполнение оценки анатомических особенностей матки;

Для проверки результатов после проведенного лечения;

Определение заболеваний в половой сфере.

Такую процедуру, как гинекологическое исследование делают с целью динамического наблюдения за такими органами, как матка, яичники. Во время беременности эту диагностику делают с целью наблюдения за развитием эмбриона, материнских детородных органов.

Нейросонография.

Нейросонография (НСГ) стала настоящим революционным переворотом в области исследования патологий головного мозга у новорожденных. Метод информативен и безопасен — как раз то, что так необходимо для диагностики детей первых лет жизни. Это особое УЗИ помогает оценить размеры и структуру составляющих мозга, вовремя увидеть наличие патологических изменений. Нейросонография новорожденных делается через хрящевые, не успевшие окостенеть участки, именуемые родничками, которых у маленького человечка насчитывается четыре. Мозг обследуют через самый крупный из них — передний, расположенный на месте стыка лобных и теменных костей. Он подходит больше всего, так как закрывается ближе к полутора годам и достаточно широкий. Исследования проводит доктор Ванжула Наталья Петровна, врач ультразвуковой диагностики, детский невролог.

Эхокардиография .

Эхокардиогра́фия — метод УЗИ, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата. Основан на улавливании отражённых от структур сердца ультразвуковых сигналов. Что позволяет оценить эхокардиография:

размеры сердца;

толщину стенок сердца;

структуру, целостность стенок;

размеры полостей предсердий и желудочков;

степень сократимости сердечной мышцы и соответствие этого показателя норме;

состояние клапанного аппарата сердца и его «работоспособность»;

состояние легочной артерии и аорты;

уровень давления в аорте, легочной артерии, предсердиях и желудочках;

направление движения крови в камерах сердца и через клапаны, скорость ее;

состояние внешней оболочки сердца, перикарда.

Путем проведения данного исследования могут быть диагностированы:

гидроперикард (наличие свободной жидкости в сердечной сумке);

врожденные и приобретенные пороки сердца;

внутрисердечные тромбы;

расширенные или уменьшенные в размерах камеры;

утолщенная (гипертрофированная) или истонченная стенка камер;

дополнительные хорды в полостях сердца;

опухоли;

изменения в направлении и скорости движения крови.

Проводит исследования врач ультразвуковой диагностики, много лет возглавлявший кардиодиспансер, Кулик Василий Васильевич .

УЗИ в стоматологии

Современный аппарат ультразвуковой диагностики позволяет исследовать практически весь отдел лица и шеи обычными наборами датчиков. Более того, данный вид обследования не имеет никаких ограничений для пациентов, в отличие от лучей рентгена. Информативность полученных данных достаточно высока и способна помочь специалисту в точной диагностике.

Несмотря на сложное строение челюстно-лицевой зоны, проблем с детализацией анатомической принадлежности органов не возникает. Результаты подобного диагностирования помогут хирургам более точно проводить оперативное вмешательство, тем самым нанося меньший эстетический дефект пациенту.

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