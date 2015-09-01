Фан-зоны могут быть организованы в Крыму к чемпионату мира по футболу. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ

«Провел встречу с заместителем министра спорта РФ Натальей Владимировной Паршиковой и президентом Крымского футбольного союза Юрием Александровичем Ветохой, в рамках которой обсудили тему помощи крымским футбольным клубам из внебюджетных источников и отдельно обговорили возможность организации фан-зон в Крыму во время чемпионата мира по футболу – 2018», – сказано в сообщении.