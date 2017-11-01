На правах рекламы

Название: Центр современных медицинских технологий "АКВА МЕД МАРИН"

Директор: Недилько Юрий Иванович

Дата создания: 2016 год

Сфера услуг: "АКВА МЕД МАРИН"–это современный консультационно-диагностический медицинский центр, предлагающий самые востребованные услуги в сфере здравоохранения.

1. Прием узких специалистов для взрослых и детей, таких как:

- уролог, гинеколог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, эндокринолог, ревматолог, дерматовенеролог, кардиолог, ортопед-травматолог, педиатр, онколог и др.

2. Самый широкий спектр УЗ-диагностики:

- сосудов головного мозга, верхних и нижних конечностей, молочных желез, внутренних органов, инородных тел, мышечных тканей, сердца, сосудов и тд.

3.Медкомиссии и профилактические осмотры:

- для моряков и водолазов, водителей и госслужащих, для трудоустройства, для декретированного контингента, для выдачи лицензии на оружие и тд.

«АКВА МЕД МАРИН» предоставляет услуги фиброгастроскопии, ректоскопии, дерматоскопии, кольпоскопии, по вакцинации, лабораторным и функциональным исследованиям, проводит хирургию стопы.

Преимущества: Медицинский центр сертифицирован Международной страховой компанией Steamship Mutual. Всего за 1 год работы-6000 постоянных клиентов. Наличие всех видов медицинских осмотров. Низкие цены и самое современное медицинское оборудование. Удобное местоположение (в самом центре города, рядом с остановкой общественного транспорта), Лучшая команда врачей-профессионалов! Точные методы диагностики, профессиональное обслуживание, индивидуальный подход— вот визитная карточка медицинского центра, которому доверяют. Берегите себя и будьте здоровы!

Контакты:

Адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)

Телефоны:+7 (978) 847 47 14

+7 (978) 400-54-17

+7 (918) 921-25-91

E-mail:[email protected]

Сайт:www.akvamedmarin.com

Проголосовать за Центр современных медицинских технологий "АКВА МЕД МАРИН" можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3898